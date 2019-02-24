Ученые обнаружили влияние неожиданности на удовольствие от музыки

Специалисты из Канады выяснили, что с помощью музыки можно вызвать у человека «ошибку предсказанной награды», приводящую к ощущению приятной неожиданности.

Исследователями был проведен эксперимент с участием 23 добровольцев, которые выполняли несколько последовательных действий. Вначале они выбирали конкретный цвет, а потом слушали хорал Баха. Далее им необходимо было указать направление и послушать в конце окончание композиции, которое могло быть гармоничным или диссонансным.

Благодаря МРТ эксперты выяснили, что при неожиданном гармоничном завершении музыки появлялась та самая «ошибка». То есть музыкальные произведения могут становиться такими же мощными стимулами для механизма вознаграждения, как и некоторые биологические.