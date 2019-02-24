Здесь рождаются новости.
Главная
БИОЛОГИЯ

Ученые обнаружили влияние неожиданности на удовольствие от музыки

Дата:

Специалисты из Канады выяснили, что с помощью музыки можно вызвать у человека «ошибку предсказанной награды», приводящую к ощущению приятной неожиданности.

Исследователями был проведен эксперимент с участием 23 добровольцев, которые выполняли несколько последовательных действий. Вначале они выбирали конкретный цвет, а потом слушали хорал Баха. Далее им необходимо было указать направление и послушать в конце окончание композиции, которое могло быть гармоничным или диссонансным.

Благодаря МРТ эксперты выяснили, что при неожиданном гармоничном завершении музыки появлялась та самая «ошибка». То есть музыкальные произведения могут становиться такими же мощными стимулами для механизма вознаграждения, как и некоторые биологические.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Высокого IQ недостаточно для предотвращения экологической катастрофы
  2. Исследователи раскрыли секрет укрепления отношений с партнером
  3. Контрацептивы способны повлиять на характер женщины

Эти новости могут вас заинтересовать

Овощи и фрукты полезно употреблять вместе с кожурой

Новая угроза Земле — звезда-карлик Глизе 710

Ученые обнаружили новый вид муравьев с загадочной кристаллической пылью на тельце

Ученые доказали инопланетное происхождение осьминогов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP