Ученые обнаружили на Марсе следы масштабной катастрофы

Исследователи сообщили, что недавно они смогли найти признаки масштабной катастрофы, которая давным-давно произошла на марсианской поверхности.

Согласно заявлениям специалистов на Красной планете находится крупнейший вулкан нашей звездной системы, называемый Олимп. Сейчас он «спит», но, по мнению ученых, именно эта «огненная гора» и другие марсианские вулканы привели к катаклизму планетарных масштабов.

Эксперты отмечают, что Олимп перестал быть активным свыше 3 миллиардов 700 миллионов лет назад. В этот период времени Марс не являлся пустынным миром – на нем имелись крупные водоемы, где, скорее всего, жили различные микроорганизмы. Затем произошло мощное извержение сразу нескольких крупных вулканов, приведшее к изменению климата на планете и наклону ее оси.