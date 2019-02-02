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КОСМОС

Ученые обнаружили на Марсе следы масштабной катастрофы

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категория: КОСМОС, НАУКА

Исследователи сообщили, что недавно они смогли найти признаки масштабной катастрофы, которая давным-давно произошла на марсианской поверхности.

Согласно заявлениям специалистов на Красной планете находится крупнейший вулкан нашей звездной системы, называемый Олимп. Сейчас он «спит», но, по мнению ученых, именно эта «огненная гора» и другие марсианские вулканы привели к катаклизму планетарных масштабов.

Эксперты отмечают, что Олимп перестал быть активным свыше 3 миллиардов 700 миллионов лет назад. В этот период времени Марс не являлся пустынным миром – на нем имелись крупные водоемы, где, скорее всего, жили различные микроорганизмы. Затем произошло мощное извержение сразу нескольких крупных вулканов, приведшее к изменению климата на планете и наклону ее оси.

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