Ученые NASA обнаружили загадочные структуры на «плоской» планете

На официальном портале NASA появилась информация об обнаружении на Ультиме Туле таинственных структур, природа происхождения которых неизвестна.

Ультима Туле является «плоской» карликовой планетой, фотографии которой недавно были отправлены на Землю зондом New Horizons. Получив четкие снимки данного объекта, специалисты заметили на нем наличие необычных пятен черного и белого цвета, а также множество неравномерно расположенных кратеров.

По словам американского планетолога Джеймса Кука, каждая «половинка» этого космического тела имеет черты рельефа, которые совпадают друг с другом, а на его «перешейке» отсутствуют какие-либо кратеры. Это говорит о том, что обе части раньше располагались намного ближе друг к другу, а затем их отдалила неизвестная сила.