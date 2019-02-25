Здесь рождаются новости.
Главная
Астрономия

Ученые NASA обнаружили загадочные структуры на «плоской» планете

Дата:

На официальном портале NASA появилась информация об обнаружении на Ультиме Туле таинственных структур, природа происхождения которых неизвестна.

Ультима Туле является «плоской» карликовой планетой, фотографии которой недавно были отправлены на Землю зондом New Horizons. Получив четкие снимки данного объекта, специалисты заметили на нем наличие необычных пятен черного и белого цвета, а также множество неравномерно расположенных кратеров.

По словам американского планетолога Джеймса Кука, каждая «половинка» этого космического тела имеет черты рельефа, которые совпадают друг с другом, а на его «перешейке» отсутствуют какие-либо кратеры. Это говорит о том, что обе части раньше располагались намного ближе друг к другу, а затем их отдалила неизвестная сила.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. NASA опубликовало самый детальный снимок Ультима Туле
  2. Ученые обнаружили на Марсе следы древних рек
  3. Астрономы сфотографировали самый быстрый космический объект во Вселенной

Эти новости могут вас заинтересовать

В обломках метеорита найдены внеземные формы жизни

Остроконечные ледяные шпили могут занимать весь экватор спутника Юпитера Европы

Уфологи сообщили, что за два месяца НЛО посещали США 17 раз

NASA показало видео с МКС рекордного качества

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP