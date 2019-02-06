У побережья США столкнулись два американских военных корабля

На страничке ВМС США в «Твиттере» появилось сообщение о том, что возле юго-восточного берега страны друг в друга врезались два военных судна.

В опубликованном посте отмечается, что сухогруз столкнулся с ракетным крейсером во время совершения обоими кораблями маневров. По словам представителей флота, они несильно коснулись кормами, поэтому смогли продолжить свое плавание. К счастью, в этом происшествии пострадавших зафиксировано не было.

В американских ВМС уже принялись за проведение расследования по поводу данного инцидента. Оценкой ущерба займутся, когда корабли возвратятся в порты приписки. Данные суда работали совместно с АУГ, которую возглавляет авианосец «Авраам Линкольн».