Цивилизация майя вела войны в соответствии с положением звезд и планет

Исследователи уверены, что древняя цивилизация майя при планировании новых войн опиралась на текущее положение планет и звезд. Индейцы даже создали особый символ для обоснования новых конфликтов.

На множестве каменных табличек и в древних храмах археологи обнаружили знаки, оставленные представителями майя. Один из таких символов был назван экспертами знаком «звездной войны». Он показывал индейцам, когда стоит затевать очередной конфликт, а когда лучше подождать с организацией нового военного похода.

Начиная с 562 и заканчивая 781 годом н.э. цивилизация майя провела тринадцать войн, основываясь на своих звездных картах. Во многих текстах, где рассказывается о данных военных конфликтах, упоминается символ звезды, которая проливает капли (возможно, крови) на землю.