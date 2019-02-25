Тренер «Челси» объяснил поведение отказавшегося уходить на замену вратаря

Маурицио Сарри, тренер футбольного клуба «Челси», решил рассказать, что именно произошло в игре против «Манчестер Сити», когда вратарь Кепа Аррисабалага не захотел покидать поле.

Согласно заявлениям Сарри на поле произошло серьезное недопонимание. Он был уверен, что у голкипера начались судороги, а потому не хотел, чтобы он защищал ворота в подобном состоянии. Лишь через несколько минут ему удалось понять, что с Аррисабалагой все в порядке и ему не требуется замена. Тренер добавил, что Кепа был прав, однако действовал он не совсем корректно.

В основном и дополнительном времени ни одной из команд не удалось забить мяч в ворота соперника, поэтому было решено провести серию пенальти. Испанскому вратарю удалось отразить большинство ударов, однако его товарищи по команде дважды промахнулись, из-за чего «Сити» одержал победу.