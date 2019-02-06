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В ФОКУСЕ

Трамп заявил о создании новейшей системы ПРО в США

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категория: В ФОКУСЕ

В ходе обращения «О положении страны», глава американского государства Дональд Трамп отметил, что в стране сейчас сфокусировались на проектировании новой системы ПРО.

Согласно словам президента на протяжении двух последних лет власти принялись за масштабное восстановление американской армии. Он добавил, что в прошлом году военный бюджет страны был равен 700 миллиардам долларов, а в этом он составит 716 миллиардов.

Одним из базовых элементов увеличения боеспособности Соединенных Штатов является создание современного комплекса противоракетной обороны, отмечает Трамп. Он также заверил, что его администрация не станет просить извинения за попытку отстаивать интересы страны.

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