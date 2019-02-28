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Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

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Произошел воздушный бой между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля. Причина конфликта заключается в ударах по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (запрещенной на территории России), которые нанесли индийские истребители. Как сообщает телеканал NDTV, во время боя в воздухе находились 32 воздушных судна.

Индийские летчики первыми начали преследование пакистанских самолетов. Индийские истребители поднялись в воздух по причине того, что вражеские самолеты организовали бомбардировку территории, которая находилась недалеко от военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

По информации, поступившей из Нью-Дели, стало известно, что авиация Индии уничтожила один из пакистанских истребителей. Пакистан опровергает данную информацию, сообщив, что 27 февраля воздушная техника не выполняла заданий.

Ранее мы писали о том, что ВВС США показали воздушный бой будущего.

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