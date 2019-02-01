Сторонники теории плоской Земли продемонстрировали окружающую ее ледяную стену

В Сети появилось видео, якобы доказывающее, что Земля плоская, так как на нем демонстрируется ледяная стена, опоясывающая всю планету.

Ролик опубликован Джимом Лордом, который снял огромную стену изо льда, расположенную в Антарктике, с высоты птичьего полета. По его мнению, она является границей планеты, а ее ширина значительно превышает высоту. Пилот вертолета не стал лететь дальше и искать конец стены, так как забеспокоился о своей безопасности.

Сторонники теории плоской Земли уверены, что позади стены Лорд непременно бы столкнулся с необычной гравитацией или любой другой аномалией. Однако скептически настроенные пользователи посчитали, что пилот запечатлел простой айсберг или край берега.