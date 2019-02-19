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Ставшая недавно мамой Виктория Лопырева показала шикарную фигуру в купальнике

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Пару недель назад Виктория Лопырева стала молодой мамой, однако уже сегодня она решила продемонстрировать фанатам свою шикарную фигуру в закрытом купальном костюме.

Фотография была опубликована на официальной страничке звезды в «Инстаграме». На ней можно увидеть, что девушка сейчас находится во Флориде рядом с морским побережьем. В сообщении к снимку Лопырева отмечает, что ее ребенку исполнилось всего две недели, а она уже не может представить, как жила без него.

Затем знаменитость отметила, что необходимо снова браться за себя и свое тело, так как к ней уже возвратился прежний вес. Телеведущая собирается вновь начать заниматься спортом и вести активный образ жизни. Она также попросила у подписчиков советы касательно упражнений и диет.

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