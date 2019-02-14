США превратят «Койотов» в российские «Калибры»

Между ВМС США и компанией Northrop Grumman было подписано соглашение, согласно которому специалисты Innovation Systems превратят сверхзвуковых «Койотов» в имитацию «Калибров», созданных в РФ.

Благодаря данной модификации американская ракета-мишень сможет имитировать угрозу от многоступенчатых ракет, включая «Калибры», когда финальная ступень отделяется от предыдущей части. Для этого в нее планируется интегрировать дипольный отражатель, выполняющий роль ложной цели.

«Койот» создан по тому же принципу, что и ракета-мишень МА-31, используемая в России и являющаяся, по сути, сверхзвуковым ракетным снарядом, разработанным еще в эпоху СССР. У него отсутствует самонаводящаяся боеголовка и радиовысотомер.