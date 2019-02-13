США отправят в Европу бронемашины для сдерживания «агрессивной» России

На европейских военных базах вскоре будут размещены боевые бронемашины Stryker, изготовленные в США, для противодействия «агрессивной» политике России.

В издании Fox News заявляют, что принятие этого решения базируется на докладе, составленном специалистам RAND. В нем говорится, что Кремль собирается взять под свое влияние прибалтийские страны, а также государства Восточной и Южной Европы, в которых живут преимущественно славяне.

По словам журналистов, Соединенные Штаты уже принялись за усовершенствование бронированных транспортных средств. К примеру, они будут оснащены новыми ракетами и противоракетными установками. На них также планируется установить БПЛА Shrike 2.