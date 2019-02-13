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КОСМОС

Советские ученые считали Луну творением инопланетян

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категория: КОСМОС

В шестидесятых годах прошлого столетия исследователи из СССР были уверены, что Луна была построена пришельцами и перемещена к Земле.

Михаил Васин и Александр Щербаков, советские специалисты, выдвинули предположение, что спутник нашей планеты на самом деле является планетоидом, появившимся миллионы лет назад в другом звездном скоплении. Согласно их мнению он был «выращен» развитой инопланетной расой, которая проделала в Луне огромные полости.

В результате спутник лишь внешне выглядит как обычный космический объект, так как внутри него всего изменено. В качестве доказательства своей теории ученые приводят наличие урана 236 и нептуния 237 в лунной породе. Дело в том, что эти элементы нельзя обнаружить в естественных условиях.

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