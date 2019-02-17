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Соловьев напомнил обвинившему Россию в агрессивности немцу о мировых войнах

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Владимир Соловьев, российский телеведущий, решил напомнить Феликсу Шультессу, специалисту из Германии, обвинившему Россию в агрессии, кто начал обе мировые войны.

Немецкий эксперт был приглашен на передачу «Кто против?», где заявил, что во время президентства Ельцина Российская Федерация являлась спокойным государством, а сейчас она в открытую демонстрирует агрессию по отношению к другим странам. Он добавил, что из-за чувства постоянного страха перед Россией Литва и Латвия решили попросить поддержку у НАТО.

Ведущий из России в ответ напомнил немцу, что СССР не бомбил Восточную Германию и мирно покинул страну. Он заявил, что именно немецкие власти в свое время инициировали сразу две мировые войны, неся страх во многие государства. Соловьев затем удивился тому, что ФРГ после всего этого хочет, чтобы РФ доверилась ей.

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