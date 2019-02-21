СМИ сообщили о случайном превышении скорости звука британским авиалайнером

В зарубежных СМИ отметили, что авиалайнер, летевший из Соединенных Штатов в Великобританию, неожиданно преодолел звуковой барьер.

Находясь на высоте в 11 000 метров, «Боинг 787-9» оказался в области высотного струйного течения, позволяющей достичь огромной скорости. В результате воздушное судно определенный отрезок времени летело на скорости в 1285 км/ч, что на 383 км/ч больше его стандартного значения.

Однако авторы статьи добавляют, что хоть самолет и смог превысить скорость звука, однако его собственная оказалась не очень большой. В результате он опередил график лишь на 48 минут. Позднее пилот лайнера отметил, что попутный ветер был очень сильным. За свой 25-летний стаж он ни разу не сталкивался с подобным явлением.