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В ФОКУСЕ

СМИ сообщили о планах Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Зеленский, украинский комик и кандидат на должность в президенты страны, во время беседы с послами стран Запада отметил, что собирается провести переговоры с Владимиром Путины, главой РФ, при победе на выборах.

Данная новость была опубликована новостным порталом Strana.ua, который сослался на свои источники среди дипломатов. В издании сообщают, что Зеленский встретился с послами в начале прошлой недели, причем они и были ее инициаторами. Собеседник агентства отметил, что дипломатических лиц «обескуражил» этот разговор, а сам артист волновался и давал расплывчатые ответы.

Когда Изабель Дюмон, французский посол, начала расспрашивать его, как он собирается решить вопрос с Донбассом, то ответ Зеленского о примирении с Путиным сильно расстроил собравшихся. Затем дипломаты поинтересовались у него, не беспокоит ли его, что после подобного шага украинские радикалы решат сжечь президентскую администрацию.

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