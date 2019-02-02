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В ФОКУСЕ

Скончался диктор программы «Время» Евгений Суслов

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категория: В ФОКУСЕ

На страничке телеведущей Аллы Данько в «Фейсбуке» появился пост о том, что вчера, 1 февраля, умер Евгений Суслов, который в течение свыше тридцати лет проработал на советском Центральном телевидении.

По словам коллеги диктора телепрограммы «Время», Суслов скончался от тяжелого заболевания. Несколько месяцев назад ему исполнился 81 год. Данько отметила, что прощание с заслуженным артистом РСФСР состоится 4 февраля в Елоховском кафедральном соборе.

Помимо ведения «Времени» Суслов также занимался комментированием важных военных шествий, участвовал в трансляции масштабных торжественных событий и был ведущим в «Голубом огоньке». В Центральное телевидение он устроился в 62-м году прошлого века.

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