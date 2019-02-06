СК объявил в розыск двух подозреваемых по делу Арашуковых о хищении газа

Представители российского Следственного комитета сообщили о том, что в розыск были объявлены двое россиян, которые проходят по делу Арашуковых. Их обвиняют в масштабной краже газа.

Следователи отмечают, что сумевшие убежать от них Уали Евгамуков и Умар Калмыков являлись директорами в газовых компаниях Южного федерального округа и Северного Кавказа. Они также состояли в преступной группе, созданной Раулем Арашуковым, советником руководителя «Газпром межрегионгаз». Ранее его сына – сенатора Рауфа Арашукова, задержали прямо перед заседанием Совфеда.

В СК РФ отмечают, что эта преступная группировка за последние 17 лет нанесла ущерб «Газпрому» на сумму более 31 миллиарда рублей. Следователи добавляют, что урон, который они причинили, является дебиторской задолженностью, поэтому ее нельзя взыскать и возместить.