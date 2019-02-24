Шведские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря таинственный объект

Аквалангисты из Швеции сообщили, что несколько лет назад они нашли на дне Балтийского моря неизвестный объект, похожий на огромную площадку для космических кораблей.

Около 8 лет назад команда водолазов Ocean X Team во время одного из погружений в северное море обнаружила огромный кругообразный объект с основанием из бетона. Его ширина составляла почти семьдесят метров. Недавно дайверы снова погрузились в этом районе, чтобы лучше изучить найденное «сооружение». Эксперты отмечают, что оно явно не было создано природой.

По словам специалистов, вода в этой области была заметно холодней, чем в остальных участках, где они бывали. К тому же плита имела слишком ровную форму. Ученые отмечают, что этот объект, скорее всего, появился в эпоху Ледникового периода, то есть тысячелетиями назад.