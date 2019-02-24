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Шведские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря таинственный объект

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Аквалангисты из Швеции сообщили, что несколько лет назад они нашли на дне Балтийского моря неизвестный объект, похожий на огромную площадку для космических кораблей.

Около 8 лет назад команда водолазов Ocean X Team во время одного из погружений в северное море обнаружила огромный кругообразный объект с основанием из бетона. Его ширина составляла почти семьдесят метров. Недавно дайверы снова погрузились в этом районе, чтобы лучше изучить найденное «сооружение». Эксперты отмечают, что оно явно не было создано природой.

По словам специалистов, вода в этой области была заметно холодней, чем в остальных участках, где они бывали. К тому же плита имела слишком ровную форму. Ученые отмечают, что этот объект, скорее всего, появился в эпоху Ледникового периода, то есть тысячелетиями назад.

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