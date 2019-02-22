Сергей Шнуров предстал перед поклонниками с необычной прической на старом фото

Музыкант Сергей Шнуров разместил в соцсети «Инстаграм» свою старую фотографию, на которой предстал перед пользователями с необычной прической.

На опубликованном фотоснимке российский певец одет в экстравагантный костюм, полосатую рубашку и галстук. На руке звезды можно увидеть ретро-часы Casio. Однако сильнее всего фанатов удивила прическа кумира, похожая на чуб запорожских казаков. К тому же певец имел более густую бороду, чем сейчас.

Пользователи оставили массу комментариев под снимком, который смог набрать свыше 42 000 «лайков» чуть больше чем за 60 минут. Некоторые отметили, что на данной фотографии Шнуров немного смахивает на Рассела Кроу и Тома Харди.