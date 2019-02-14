Самая «горячая» учительница в мире живет на Тайване

Студенты одного из Тайваньских учебных заведений опубликовали в Сети фотографии своей преподавательницы, которую пользователи тут же прозвали «самой горячей» на планете.

Молодая учительница по имени Чэн Цзя-вэнь недавно прочитала лекцию в Институте науки технологий. На ней было обтягивающее черное платьице и легкий макияж. Учащиеся сделали пару снимков девушки, а затем поделились ими в соцсетях. Фото быстро распространились по Сети, а количество подписчиков преподавательницы в «Инстаграме» за короткий промежуток времени перевалило за 90 тысяч пользователей.

Сама Чэн тоже является студенткой – она обучается в Университете Китайской Культуры и время от времени проводит пары по экономике и праву. Девушка также увлекается игрой на пианино.