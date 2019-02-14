Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Самая «горячая» учительница в мире живет на Тайване

Дата:

Студенты одного из Тайваньских учебных заведений опубликовали в Сети фотографии своей преподавательницы, которую пользователи тут же прозвали «самой горячей» на планете.

Молодая учительница по имени Чэн Цзя-вэнь недавно прочитала лекцию в Институте науки технологий. На ней было обтягивающее черное платьице и легкий макияж. Учащиеся сделали пару снимков девушки, а затем поделились ими в соцсетях. Фото быстро распространились по Сети, а количество подписчиков преподавательницы в «Инстаграме» за короткий промежуток времени перевалило за 90 тысяч пользователей.

Сама Чэн тоже является студенткой – она обучается в Университете Китайской Культуры и время от времени проводит пары по экономике и праву. Девушка также увлекается игрой на пианино.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В здании российского МИД нашли труп
  2. США превратят «Койотов» в российские «Калибры»
  3. Обнаружен затонувший в годы Второй мировой войны американский авианосец Hornet

Эти новости могут вас заинтересовать

Цена биткоина превысила полмиллиона рублей‍

Жених Бузовой отказался от нее ради 2 млн рублей‍

СМИ выяснили причину отправки истребителей Су-57 в Сирию

ВМФ России получит вертолеты-амфибии после 2031 года

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках