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В ФОКУСЕ

Саид Нурмагомедов одолел Рикардо Рамосо в рамках турнира UFC

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категория: В ФОКУСЕ

Саиду Нурмагомедову, бойцу UFC из РФ, удалось одолеть бразильца Риккардо Рамосо в рамках одного из чемпионатов UFC Fight Night.

Бой состоялся в Форталезе (Бразилия). Россиянин смог досрочно победить своего оппонента благодаря техническому нокауту. Дело в том, что российский спортсмен с самого начала совершил стремительное нападение, из-за чего Рамосо пришлось уйти в пассивную оборону. После этого судьи решили завершить поединок в пользу Нурмагомедова.

Для россиянина, являющегося однофамильцем другого известного бойца – Хабиба Нурмагомедова, эта победа оказалась второй по счету, которую он завоевал в рамках турниров UFC. Всего же он участвовал в 14 поединках, в которых проиграл лишь раз.

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