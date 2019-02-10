«Русские Витязи» показали на видео новую фигуру высшего пилотажа

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется тренировка «Русских Витязей» на самолетах Су-30 СМ. Они также продемонстрировали новейшую фигуру высшего пилотажа.

Вначале пилоты осуществили базовые маневры. На кадрах можно увидеть «бочку», «горку» и «петлю Нестерова», которые были совершены совместно и абсолютно синхронно. Потом они показали роспуск группы, набрав определенную высоту (около одного километра). Подъем при этом осуществлялся в вертикальном положении.

Скорее всего, данный маневр будет показан на грядущих авиасалонах. Андрей Алексеев, командир группы, в интервью журналистам также сообщил, что в команду пришло немало молодых летчиков, а это значит, что ему будет кому передать свое дело.