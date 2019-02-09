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КОСМОС

Россиянка рассказала об огромной пирамиде пришельцев над Вашингтоном на заседании ООН

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категория: КОСМОС

В Сети был размещен видеоролик, где демонстрируется выступление россиянки на очередном заседании ООН, в котором она сообщает о появлении огромной инопланетной пирамиды над Вашингтоном.

Пользователи выяснили, что выступившей женщиной является Алиа Прокофьева, создательница компании «Галактика», деятельность которой связана с разработкой новых методов путешествия по космическому пространству. Согласно ее словам в конце 2018 года над столицей США завис гигантский корабль в виде пирамиды. За данным явлением наблюдали многие горожане.

Прокофьева отметила, что диаметр звездолета составлял сто метров. Он крутился вокруг своей оси, испуская небольшое свечение. По ее мнению, инопланетяне отправили NASA некие данные. Сигналы с космического судна были зафиксированы обсерваторией CHIME. Некоторые пользователи поверили словам россиянки, а другие назвали ролик очередным фейком.

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