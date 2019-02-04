Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина

Эксперты составили список стран с самым дешевым 95-м бензином в Европе. В результате РФ удалось занять 2-ю строчку. На 1-й оказался Казахстан.

В рейтинге также отмечается, что по причине сравнительно низкой зарплаты Россия находится на 20-м месте среди европейских стран по количеству литров, которые способен купить житель государства. На 1-ю строчку попал Люксембург, граждане которого могут взять свыше 3000 литров бензина на свою среднюю заработанную плату.

Если же говорить о стоимости дизельного топлива, то Казахстан вновь занял лидирующую позицию. Белоруссия и Российская Федерация смогли занять 2-е место. В конце списка находится Норвегия, в которой литр ДТ продается почти за 115 рублей.