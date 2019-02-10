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КОСМОС

Роскосмос опроверг информацию о полете космонавтов на Луну в 2031 году

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категория: КОСМОС

Александр Блошенко, представитель Роскосмоса, сообщил, что они все еще не определили дату осуществления российской экспедиции на Луну.

Согласно словам сотрудника госкорпорации примерная дата запуска будет известна, после того как произойдет утверждение программы по разработке ракеты «Енисей», на которой и будет отправлен российский экипаж к спутнику Земли. Он добавил, что Министерство финансов до сих пор не выделало деньги, необходимые для реализации миссии.

В конце своего сообщения Блошенко призвал «осведомленные источники» перестать спекулировать на этой теме и не комментировать данный вопрос.

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