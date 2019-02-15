Путин присвоил звание Героя России офицеру, захватившему первый «Стингер»

Владимир Путин, российский лидер, присвоил звание Героя России офицеру Владимиру Ковтуну, участвовавшему в военном конфликте в Афганистане.

В январе 87-го года прошлого века Ковтуну вместе со своей боевой группой удалось заполучить ракетную установку «Стингер», изготовленную в США, и всю документацию к нему. Обнаружение этого оружия позднее было использовано в качестве доказательства того, что Соединенные Штаты вмешивались во внутреннюю политику Афганистана.

По словам Ковтуна, ему не сразу удалось понять, что именно было захвачено, так как времени на осмотр трофея не было. Когда же он открыл дипломат с подробной информацией о «Стингере», то все в отряде «обалдели от радости».