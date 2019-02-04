Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ИСТОРИЯ

Прокуратура раскрыла некоторые тайны перевала Дятлова

Дата:
категория: ИСТОРИЯ, МИР ЛЮДЕЙ

В рамках специальной пресс-конференции российская прокуратура продемонстрировала широкой публике несколько архивных материалов, связанных с гибелью группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Хоть специалисты и обещали раскрыть все тайны этого ужасного инцидента, однако в действительности все самые главные вопросы так и остались без ответов. В результате журналисты так и не увидели никакой сенсации. Им был лишь продемонстрирован оригинал соответствующего дела и объяснено, почему на нем отсутствует номер.

Прокуроры также рассказали, что в архиве отсутствует какое-либо альтернативное дело, о котором постоянно говорят сторонники теорий заговора. Большинство представителей прессы покинули конференцию разочарованными, так как истинные причины смерти людей на перевале Дятлова все еще не раскрыты.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В партии картофеля из Франции обнаружена граната времен Первой мировой войны
  2. Археологи обнаружили в Мексике храм ацтекского бога
  3. ЦРУ наблюдало за советскими парадами для обнаружения новых военных технологий

Эти новости могут вас заинтересовать

Бельгийские технологи производят пиво из… мочи!

Обнаружены приматы, похожие на мастера Йоду из «Звездных войн»

Ученые советуют прислушиваться к внутреннему голосу — интуиции

Умение жевать пищу помогло выжить млекопитающим, уверены ученые

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках