Прокуратура раскрыла некоторые тайны перевала Дятлова

В рамках специальной пресс-конференции российская прокуратура продемонстрировала широкой публике несколько архивных материалов, связанных с гибелью группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Хоть специалисты и обещали раскрыть все тайны этого ужасного инцидента, однако в действительности все самые главные вопросы так и остались без ответов. В результате журналисты так и не увидели никакой сенсации. Им был лишь продемонстрирован оригинал соответствующего дела и объяснено, почему на нем отсутствует номер.

Прокуроры также рассказали, что в архиве отсутствует какое-либо альтернативное дело, о котором постоянно говорят сторонники теорий заговора. Большинство представителей прессы покинули конференцию разочарованными, так как истинные причины смерти людей на перевале Дятлова все еще не раскрыты.