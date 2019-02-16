Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС

В Интернете был размещен ролик, демонстрирующий полевые испытания новейшего танка Т-90МС, созданного в РФ и предназначенного для продажи в другие страны.

На опубликованных кадрах можно увидеть стрельбу в движении и работу танкистов. По словам специалистов, новинка оборудована новой динамической защитой, способной обезопасить ее от современного противотанкового оружия. У нее также были доработаны эргономические параметры.

Эксперты добавляют, что, несмотря на проведенные доработки, вес боевой машины все еще не превышает пятьдесят тонн, поэтому она намного превосходит конкурентов в плане мобильности. Сборка новой модели осуществляется на «Уралвагонзаводе».