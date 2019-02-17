Петр Порошенко, лидер Украины, отметил, что на данный момент времени они не могут завершить войну. Он добавил, что текущая обстановка в государстве является «историей успеха».

Согласно его недавнему заявлению если Российская Федерация прекратит стрельбу, то придет долгожданный мир, однако, если первой это сделает Украина, то она окажется уничтоженной.

Рассказывая об обстановке в стране в целом, президент сообщил, что текущая Украина – «это история успеха». Он добавил, что им удалось осуществить реформы в период, когда государство находится в состоянии войны, причем, по мнению Порошенко, эти изменения являются наиболее глубокими за все время существования современной Украины.