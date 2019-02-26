Порошенко нагрубил оставшимся без зарплаты шахтерам

В ходе выступления перед горожанами в Червонограде украинский лидер Петр Порошенко сильно нагрубил шахтерам, которые остались без средств к существованию из-за невыплаченной им зарплаты.

Один из участников собрания решил спросить президента Украины о том, когда горнякам выплатят заработанную плату. Порошенко перенаправил вопрос Степану Кубиву, вице-премьеру, однако тот не смог на него ответить. Тогда из толпы людей послышалось чье-то недовольное высказывание.

После этого Порошенко попросил доставить к нему человека, который выкрикнул из людской толпы. Затем глава украинского государства добавил, что «из него такой же шахтер, как из меня балерина».