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Порошенко нагрубил оставшимся без зарплаты шахтерам

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В ходе выступления перед горожанами в Червонограде украинский лидер Петр Порошенко сильно нагрубил шахтерам, которые остались без средств к существованию из-за невыплаченной им зарплаты.

Один из участников собрания решил спросить президента Украины о том, когда горнякам выплатят заработанную плату. Порошенко перенаправил вопрос Степану Кубиву, вице-премьеру, однако тот не смог на него ответить. Тогда из толпы людей послышалось чье-то недовольное высказывание.

После этого Порошенко попросил доставить к нему человека, который выкрикнул из людской толпы. Затем глава украинского государства добавил, что «из него такой же шахтер, как из меня балерина».

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