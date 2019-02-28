Сегодня полеты в аэротрубе принято считать больше развлечением. Хотя в шестидесятых годах, в Америке, когда аэротрубу стали использовать для полета человека, предназначение у «развлечения» было совершенно иное. Полеты совершали космонавты и спортсмены, которые прыгают с парашютом. Потому что аэротруба позволяла оттачивать профессионализм.

Ситуация не менялась вплоть до 2000-ых годов, когда полеты стали более доступными. В результате их начали рекламировать как оригинальный аттракцион. Сегодня аэротруба — прекрасное времяпровождение как для профессионалов, так и новичков, которые впервые знакомятся с полетами. Потому что аттракцион абсолютно безопасен. Одной из компаний, предоставляющих совершить полет в аэротрубе в Москве является «Аэропоток».

В любом случае аэротруба — это, в первую очередь, специализированный тренажер. Он дает человеку ощущения свободного полета. До появления такой технологии подобные ощущения можно было пережить исключительно во время прыжка с парашютом. Но далеко не каждый решит прыгать с парашютом. А ощущение свободного полета интересно всем. В этом ключевая причина популярности аэротрубы.

Как работает такая технология? Есть либо один, либо ряд крупных вентиляторов. Они способны создавать достаточной мощности воздушный поток, скорость которого 200-260 километров в час в вертикальной трубе. То есть, принцип действия, на самом деле, кроется в довольно простой вещи — нагнетание воздуха.

Чем отличается современная аэротруба от моделей прошлых поколений? Есть несколько ключевых моментов:

• Играет важную роль расположение вентилятора. Как правило, располагается вентилятор либо в верхней, либо в нижней части трубы;

• Масштабность полетной зоны. У оборудования обязательно должна быть достаточная высота и диаметр. Как минимум в целях безопасности человека;

• Скорость воздушных потоков играет далеко не последнюю роль. Скорость у разных моделей отличается по понятной причине — мощность вентилятора.

Современные аэротрубы максимально безопасны для человека. Полетная зона ограждается металлической сеткой, чтобы человек не получил травм. Нет ни малейших шансов, что человек излишним образом окажется рядом с лопастями вентиляторов. Всегда рядом с посетителем находится оператор, который контролирует работу техники и поведение человека в воздухе. Оператор нужен для корректировки скорости потока. Корректировка нужна по той причине, что у каждого человека свой набор навыков, или же они вовсе отсутствуют, определенная физическая подготовка.