Поговорим об утилизации автомобильных катализаторов

Смог, который каждый из нас наблюдает над мегаполисом, образуется из-за выбросов двигателей внутреннего сгорания, идущих в атмосферу. Выбросы являются ядовитыми. Именно поэтому сейчас решается проблема очистки выхлопных газов перед попаданием яда в атмосферу. По этой причине был разработан каталитический преобразователь. Также разработку называют кратко катализатор.

Принцип работы катализатора

Работоспособность разработки заключается в элементарном действии окисления элемента выхлопных газов, выброс которых необходимо уменьшить до минимальной планки. Но имеется определенный нюанс. Чтобы происходило эффективное окисление составляющих выхлопных газов, необходимы более чем дорогостоящие металлы, к коим относятся:

• Золото;

• Платина;

• Палладий.

Также следует отметить, что катализатор необходимо разогревать в целях отличной производительности, направленной на очистку выхлопных газов. Ввиду постоянного нагрева срок эксплуатации каталитических преобразователей уменьшается.

Каждый расходный материал в автомобиле, включая масло, всевозможные фильтры, предохранители или катализаторы рано или поздно нужно будет менять. Техника замены и итоговая ее стоимость вопросов не вызывает. Технология замены элементарна, стоимость доступная. Ежегодно из строя выходит колоссальное количество катализаторов. Поэтому вполне логичен вопрос — что делать с потерявшим работоспособность автомобильным катализатором, куда его сдать? Так как отход является ядовитым, просто взять и выкинуть расходный материал нельзя. Поэтому стоит рассмотреть прием обработанных катализаторов. Так как скупка таких материалов сегодня имеет место быть.

Утилизация старого катализатора

Сегодня не составляет труда найти пункт приема катализаторов и узнать стоимость его скупки. К примеру, скупка катализаторов во Владивостоке производится едва ли не круглосуточно — был бы спрос! У автовладельцев возникает другой вопрос — что происходит после приема расходного материала, куда он в конечном итоге отправляется?

Катализатор проходит переработку. Запчасть идет в специальный цех, который расположен за пределами города. Здесь материал помещают в электрические печи, что необходимо в целях расплавления драгоценных металлов, упомянутых выше. Плавление в печи позволяет выделить не более 2 грамм чистого материала с одного катализатора. На первый взгляд, чистый материал выходит в мизерном количестве. Но, учитывая количество постоянно сдаваемых запчастей, выплавка драгоценных металлов оказывается весьма масштабной.

Исходя из вышесказанного становится очевидно, что скупка катализаторов — это не только забота об экологии, но и прибыльный бизнес. Поэтому и стоимость скупки одной запчасти нельзя назвать скромной. За 1 килограмм хорошая стоимость будет составлять 50$. Однако, имеются определенные нюансы, влияющие на цену. Здесь стоит учитывать марку транспортного средства, тип запчасти, условия доставки катализатора до пункта приема. Чтобы цена была максимально высокой, следует знать следующие моменты:

• Доставлять катализатор до пункта самостоятельно;

• Транспортное средство, с которого снимается катализатор, должно являться иномаркой;

• Стоимость приема катализатора варьируется от города к городу.

В любом случае, если вы являетесь жителем Приморского края, то рекомендуем продать ваш катализатор во Владивостоке. Это будет наиболее выгодным вариантом, если речь идёт о продаже нескольких деталей.