Поединок между Митрионом и Харитоновым признали несостоявшимся из-за удара в пах

Бой, прошедший между Сергеем Харитоновым, бойцом MMA из РФ, и уроженцем США Мэттом Митрионом, был назван несостоявшимся из-за использования запрещенного удара в пах.

Поединок был проведен во время чемпионата Bellator 215, который прошел в минувшую пятницу в Анкасвилле. Уже на двенадцатой секунде столкновения американец попробовал нанести удар по нижней части защиты противника, но случайно попал ему в пах. Россиянин заявил, что не может продолжить встречу. Затем его унесли из зала на носилках.

По словам судьи, спортсмен из США не хотел таким образом травмировать соперника. Напомним, что Харитонов участвовал в 34 боях и только в 6 из них он потерпел поражение. Американец провел 19 поединков, из которых 13 закончились его победой.