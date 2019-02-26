Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС России в 2019 году

Александр Пекарша, руководитель авиазавода в городе Комсомольск-на-Амуре, рассказал представителям прессы, что российские ВКС получат финальный вариант Су-57 уже в текущем году.

Согласно словам директора предприятия с Минобороны был подписан контракт, в котором указывается о создании двух новых воздушных судов: первый будет построен в нынешнем году, а второй – в следующем. В настоящее время производство серийных версий самолетов находится на первой стадии сборки.

Напоминаем, что Су-57 является первым истребителем Российской Федерации, относящимся к пятой генерации. Он обладает высокими показателями маневренности и создан на базе применения стелс-технологий.