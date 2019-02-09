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КОСМОС

Первые российские космонавты высадятся на Луне в 2031 году

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категория: КОСМОС

В Роскосмосе заявили, что пилотируемый полет на Луну Россией будет осуществлен через 12 лет. Затем подобные экспедиции будут совершаться на ежегодной основе.

Представители госкорпорации отмечают, что российским космонавтам предстоит завершить ряд задач, составленных РАН, и осуществить несколько неназванных операций. Затем в следующем году на естественный спутник планеты будет отправлен луномобиль и новый экипаж, которому предстоит опробовать транспорт на лунной поверхности.

В 2033 году россиянам нужно будет попробовать совершить длительные поездки и провести тестирование роботизированных систем. Через год запланирована постройка базы на Луне, которая завершится в 2035 году.

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