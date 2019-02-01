Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе после удара молнии

Пассажирскому лайнеру авиаперевозчика JetBlue пришлось осуществить аварийную посадку в воздушной гавани Лос-Анджелеса после попадания в него разряда молнии.

Информация была опубликована сотрудниками Федерального авиационного управления. В ней отмечается, что воздушное судно взлетело в Лос-Анджелесе, и должно было приземлиться в Нью-Йорке, однако из-за удара молнии летчики решили вернуться обратно.

В авиалайнере на момент происшествия находились 153 человека, в том числе члены экипажа. Сведений о пострадавших нет. Позднее в компании сообщили, что в самолет действительно ударила молния. Ее представители добавили, что самолет будет осмотрен специалистами и на основе их заключений будет принято решение о дальнейшем использовании судна.