Палеонтологи обнаружили в США тираннозавра размером с собаку

Американскими палеонтологами был найден древнейший тираннозавр размером не больше собаки. Его останки удалось обнаружить в западной области Соединенных Штатов.

В сообщении ученых указывается, что речь идет о небольшом динозавре, вес которого был равен 87 килограммам, а длина не превышала 120 сантиметров, то есть он был не больше оленя или крупного пса.

По словам Линдси Зано, американской исследовательницы, тираннозаврам удавалось находиться на вершине пищевой цепи в течение пятнадцати миллионов лет. Однако на первых стадиях эволюции они заметно уступали другим доисторическим хищникам. Только после их вымирания тираннозавры смогли занять пустующую нишу.