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Пакистанская армия сбила два самолета ВВС Индии

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Вооруженными силами Пакистана была подбита пара военных индийских самолетов, нарушавшая границы страны в области Кашмир.

Согласно опубликованному в соцсети «Твиттер» заявлению Асифа Гафура, пакистанского генерала, один из летательных аппаратов рухнул в районе Азад Кашмира, а второй – в зоне линии разграничения. Летчик одного из самолетов Индии был схвачен и арестован. В пакистанском МИД отметили, что данное событие показало высокие возможности страны в обеспечении безопасности своих границ.

Конфликт между государствами разгорелся 14 февраля, после того как террорист-смертник взорвал себя возле военизированных полицейских Индии, убив тем самым 45 человек. Индийские ВВС вчера, 26 февраля, нанесли авиаудар по террористам, находившимся на территории пакистанской области Кашмира.

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