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Организация свадьбы

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категория: Интересные статьи

Свадьба – это Ваш первый праздник. С момента, когда Вы решились связать свои судьбы, возникает множество вопросов об организации мероприятия. Отнеситесь с ответственностью к организации торжества, обращайте внимание на детали. Чтобы все прошло гладко и всем всё понравилось, а вы в свою очередь не потеряли несколько миллионов нервных клеток — планирование праздника можно начать за 6-7 месяцев. Этого времени вполне достаточно для самостоятельной организации. В случае если вы хотите обратиться к услугам агентств, то время подготовки можно сократить до 3-4 месяцев.

Прежде всего, определитесь с главными составляющими любой свадьбы:

  1. Датой свадьбы;
  2. Тематикой и сценарием праздника;
  3. Нарядами молодоженов;
  4. Местом банкета.

Оригинальные сценарии проведения свадеб

Многие пары стараются избежать стандартного сценария свадьбы и нередко заказывают выездные церемонии на природе. Если у Вас богатая фантазия, то Вам скорее всего удастся придумать уникальный план проведения вашего праздника.

Рекомендуем вам ознакомиться с необычными свадебными сценариями. Это поможет вам разобраться в своих желаниях.

Интересным выбором станет джазовый стиль. Проведение такой свадьбы можно организовать на открытом воздухе. В декорировании банкетного зала можно использовать патефон, виниловые пластинки, черно-белые фотографии. Что касается платья невесты, то стоит присмотреться к моделям А-образного фасона. А вот подружкам невесты стоит поэкспериментировать с образами и выбрать цветные наряды для праздника, к которым отлично подойдут такие аксессуары как: длинные бусы, блестящие украшения для волос.

Жениху и его друзьям следует выбирать костюмы для праздника в стиле сороковых, которые удачно можно использовать во время фотосессии. Будет очень органично смотреться, если обувь, галстук и ленты в шляпах будут одинакового цвета.

Если свадьба летом, можно использовать стиль Sweet Dreams. Разнообразие ярких красок в одежде, разноцветные букеты и летняя погода поспособствует проведению незабываемой фотосессии. Процедуру бракосочетания лучше всего проводить на панорамном месте с удобным подходом.

Выбираем зал для свадьбы

Прежде чем выбрать ресторан для свадьбы, нужно учитывать несколько факторов:

  • местоположение заведения;
  • количество гостей;
  • интерьер;
  • меню;
  • время росписи;
  • качество обслуживания;
  • правила аренды заведения.

Обязательно интересуйтесь временем аренды зала и её стоимостью, когда официанты заканчивают работать, можно ли привезти свой алкоголь, свадебный торт и т.д. Иногда молодожёны посещают кафе или ресторан в качестве обычных посетителей, чтобы оценить блюда и работу персонала. Очень часто это помогает окончательно определиться с выбором заведения.

В любом случае все зависит только от вас. Взвешивайте каждое решение без суматохи и нервов.

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