Организация свадьбы

Свадьба – это Ваш первый праздник. С момента, когда Вы решились связать свои судьбы, возникает множество вопросов об организации мероприятия. Отнеситесь с ответственностью к организации торжества, обращайте внимание на детали. Чтобы все прошло гладко и всем всё понравилось, а вы в свою очередь не потеряли несколько миллионов нервных клеток — планирование праздника можно начать за 6-7 месяцев. Этого времени вполне достаточно для самостоятельной организации. В случае если вы хотите обратиться к услугам агентств, то время подготовки можно сократить до 3-4 месяцев.
Прежде всего, определитесь с главными составляющими любой свадьбы:
- Датой свадьбы;
- Тематикой и сценарием праздника;
- Нарядами молодоженов;
- Местом банкета.
Оригинальные сценарии проведения свадеб
Многие пары стараются избежать стандартного сценария свадьбы и нередко заказывают выездные церемонии на природе. Если у Вас богатая фантазия, то Вам скорее всего удастся придумать уникальный план проведения вашего праздника.
Рекомендуем вам ознакомиться с необычными свадебными сценариями. Это поможет вам разобраться в своих желаниях.
Интересным выбором станет джазовый стиль. Проведение такой свадьбы можно организовать на открытом воздухе. В декорировании банкетного зала можно использовать патефон, виниловые пластинки, черно-белые фотографии. Что касается платья невесты, то стоит присмотреться к моделям А-образного фасона. А вот подружкам невесты стоит поэкспериментировать с образами и выбрать цветные наряды для праздника, к которым отлично подойдут такие аксессуары как: длинные бусы, блестящие украшения для волос.
Жениху и его друзьям следует выбирать костюмы для праздника в стиле сороковых, которые удачно можно использовать во время фотосессии. Будет очень органично смотреться, если обувь, галстук и ленты в шляпах будут одинакового цвета.
Если свадьба летом, можно использовать стиль Sweet Dreams. Разнообразие ярких красок в одежде, разноцветные букеты и летняя погода поспособствует проведению незабываемой фотосессии. Процедуру бракосочетания лучше всего проводить на панорамном месте с удобным подходом.
Выбираем зал для свадьбы
Прежде чем выбрать ресторан для свадьбы, нужно учитывать несколько факторов:
- местоположение заведения;
- количество гостей;
- интерьер;
- меню;
- время росписи;
- качество обслуживания;
- правила аренды заведения.
Обязательно интересуйтесь временем аренды зала и её стоимостью, когда официанты заканчивают работать, можно ли привезти свой алкоголь, свадебный торт и т.д. Иногда молодожёны посещают кафе или ресторан в качестве обычных посетителей, чтобы оценить блюда и работу персонала. Очень часто это помогает окончательно определиться с выбором заведения.
В любом случае все зависит только от вас. Взвешивайте каждое решение без суматохи и нервов.