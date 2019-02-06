Организация свадьбы

Свадьба – это Ваш первый праздник. С момента, когда Вы решились связать свои судьбы, возникает множество вопросов об организации мероприятия. Отнеситесь с ответственностью к организации торжества, обращайте внимание на детали. Чтобы все прошло гладко и всем всё понравилось, а вы в свою очередь не потеряли несколько миллионов нервных клеток — планирование праздника можно начать за 6-7 месяцев. Этого времени вполне достаточно для самостоятельной организации. В случае если вы хотите обратиться к услугам агентств, то время подготовки можно сократить до 3-4 месяцев.

Прежде всего, определитесь с главными составляющими любой свадьбы:

Датой свадьбы; Тематикой и сценарием праздника; Нарядами молодоженов; Местом банкета.

Оригинальные сценарии проведения свадеб

Многие пары стараются избежать стандартного сценария свадьбы и нередко заказывают выездные церемонии на природе. Если у Вас богатая фантазия, то Вам скорее всего удастся придумать уникальный план проведения вашего праздника.

Рекомендуем вам ознакомиться с необычными свадебными сценариями. Это поможет вам разобраться в своих желаниях.

Интересным выбором станет джазовый стиль. Проведение такой свадьбы можно организовать на открытом воздухе. В декорировании банкетного зала можно использовать патефон, виниловые пластинки, черно-белые фотографии. Что касается платья невесты, то стоит присмотреться к моделям А-образного фасона. А вот подружкам невесты стоит поэкспериментировать с образами и выбрать цветные наряды для праздника, к которым отлично подойдут такие аксессуары как: длинные бусы, блестящие украшения для волос.

Жениху и его друзьям следует выбирать костюмы для праздника в стиле сороковых, которые удачно можно использовать во время фотосессии. Будет очень органично смотреться, если обувь, галстук и ленты в шляпах будут одинакового цвета.

Если свадьба летом, можно использовать стиль Sweet Dreams. Разнообразие ярких красок в одежде, разноцветные букеты и летняя погода поспособствует проведению незабываемой фотосессии. Процедуру бракосочетания лучше всего проводить на панорамном месте с удобным подходом.

Выбираем зал для свадьбы

Прежде чем выбрать ресторан для свадьбы, нужно учитывать несколько факторов:

местоположение заведения;

количество гостей;

интерьер;

меню;

время росписи;

качество обслуживания;

правила аренды заведения.

Обязательно интересуйтесь временем аренды зала и её стоимостью, когда официанты заканчивают работать, можно ли привезти свой алкоголь, свадебный торт и т.д. Иногда молодожёны посещают кафе или ресторан в качестве обычных посетителей, чтобы оценить блюда и работу персонала. Очень часто это помогает окончательно определиться с выбором заведения.

В любом случае все зависит только от вас. Взвешивайте каждое решение без суматохи и нервов.