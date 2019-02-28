Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

В Москве на Малой Никитинской улице произошла драка после дорожного конфликта. Как сообщают представители правоохранительных органов, в результате инцидента был избит отставной генерал-полковник Александр Бриндиков. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Видео инцидента было опубликовано в Сети. Сообщается, что Александр Бриндиков на личном авто подъехал к зданию, но ему дорогу перегородила другая машина. Генерал-полковник посигналил, что явно не понравилось водителю другого автомобиля. Он вместе с другим пассажиром вышли из машины и набросились на Бриндикова с кулаками.

После случившегося генерал-полковнику понадобилась госпитализация. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Некоторые СМИ сообщают, что один из напавших является гражданином Украины, личность второго на данный момент не установлена.