Олимпийские игры в Париже включат в себя брейк-данс и публичный марафон

В 2024 году в Париже брейк-данс дебютирует в качестве нового олимпийского вида спорта. Об этом в минувший четверг заявил глава местного организационного комитета. Он также добавил, что представители общественности смогут впервые принять участие в марафонском забеге.

Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг, которые уже были включены в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио, снова вернутся спустя четыре года, но уже в Париже.

Тони Эстангет, глава организационного комитета Летних Олимпийских игр 2024 года и бывший золотой олимпийский призер по гребле на каноэ, заявил, что включение четырех видов спорта позволило сделать Олимпиаду «более урбанистической» и «более артистичной».

«Это важный шаг вперед в наших планах, связанных с желанием организовать по-настоящему уникальные Олимпийские игры», – отметил Эстангет.

«С самого начала наша основная цель заключалась в том, чтобы предложить публике Игры, которые будут обладать значительным элементом неожиданности.

«Вот почему мы решили представить МОК четыре вида спорта, обладающие творческими и зрелищными элементами, а также ориентированные на современную молодежь и полностью соответствующие нашему видению.

«Они идеально отражают индивидуальность Парижа 2024 года».

Указанные выше четыре вида спорта все еще требуют подтверждения со стороны Международного олимпийского комитета.

Сквош оказался не удел

Брейк-данс появился на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе в форме «битв» лицом к лицу.

Россиянин Сергей Чернышев, выступавший под псевдонимом Bumblebee, выиграл первую в этом соревновании золотую медаль среди парней, а уроженка Японии Раму Каваи завоевала первое место среди девушек.

МОК объявил, что число участников в Летних Олимпийских играх 2024 года будет ограничено до 10 500 спортсменов, что уменьшает возможности для добавления новых видов спорта.

Однако организаторы заявили, что включение четырех видов спорта не потребует строительства дополнительных постоянных объектов, а количество их участников не превысит 248 человек, из которых только 32 занимаются брейк-дансом.

Мероприятия по серфингу, скорее всего, будут проводиться в уже имеющихся серф-центрах, таких как Биарриц или Лаканау, расположенных на юго-западе Франции.

«Это невероятная честь и привилегия, ведь впервые танцевальная дисциплина рассматривается для включения в Олимпийские игры. Это невероятный опыт для всех членов и сторонников танцевального спорта», – отметил Шон Тай, президент Всемирной федерации танцевального спорта.

Он добавил, что, если брейк-данс будет включен в Олимпиаду, то это станет «выдающимся успехом» для них.

Однако включение брейк-данса в Летнюю Олимпиаду 2024 года будет означать, что сквош наверняка не войдет в ее программу.

В совместном заявлении Всемирная федерация сквоша (WSF) и Профессиональная ассоциация сквоша (PSA) отметили: «Мы искренне верим, что сквош может беспрепятственно интегрироваться в олимпийскую программу с минимальными затратами и оптимизированным пулом участников».

Парижские организаторы также объявили, что представители общественности смогут пробежать марафон в тот же день, что и олимпийцы.