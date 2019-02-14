Обнаружен затонувший в годы Второй мировой войны американский авианосец Hornet

Рядом с Соломоновыми островами в южной области Тихого океана был найден авианосец Hornet, относившийся к ВМС США и уничтоженный самолетами Японии в 42-м году XX века.

Судно было найдено научно-исследовательским кораблем Petrel. Оно находится на глубине более 5000 метров. Для его поисков специалисты использовали сведения из архивов, записанных другими американскими кораблями, плававшими рядом с «Хорнетом», до того как он был потоплен.

Данное судно принимало участие во многих морских баталиях, произошедших в начале 40-х годов. Его смогли потопить японские бомбардировщики. На борту авианосца тогда находились 2200 человек, из которых спастись смогли 2060 членов экипажа.