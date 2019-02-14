Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Обнаружен затонувший в годы Второй мировой войны американский авианосец Hornet

Дата:
Есть видео

Рядом с Соломоновыми островами в южной области Тихого океана был найден авианосец Hornet, относившийся к ВМС США и уничтоженный самолетами Японии в 42-м году XX века.

Судно было найдено научно-исследовательским кораблем Petrel. Оно находится на глубине более 5000 метров. Для его поисков специалисты использовали сведения из архивов, записанных другими американскими кораблями, плававшими рядом с «Хорнетом», до того как он был потоплен.

Данное судно принимало участие во многих морских баталиях, произошедших в начале 40-х годов. Его смогли потопить японские бомбардировщики. На борту авианосца тогда находились 2200 человек, из которых спастись смогли 2060 членов экипажа.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В здании российского МИД нашли труп
  2. США превратят «Койотов» в российские «Калибры»
  3. Самая «горячая» учительница в мире живет на Тайване

Эти новости могут вас заинтересовать

Во время драки болельщиков «Атлетика» и «Спартака» погиб испанский полицейский

Российские каналы выдали художественные кадры за доказательство химатаки в Думе

Хакеры опубликовали видео невесты принца Гарри

Bloomberg сообщил о гибели сотни «российских наемников» в Сирии в результате авиаудара США

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках