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Астрономия

Новые фотоснимки астероида Ultima Thule снова изменили представление о его форме

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категория: Астрономия, КОСМОС

Сотрудники NASA получили новые фотоснимки бинарного астероида Ultima Thule, которые показали, что этот объект обладает менее объемной формой, чем считали ученые.

После обработки фотографий, отосланных аппаратом «Новые Горизонты», исследователи заявили, что астероид имеет плоскую форму, то есть похож больше на «блин», чем на «снеговика». Они также отметили, что пока не знают, как именно могло образоваться подобное тело, так как никогда еще не замечали, чтобы такой объект вращался вокруг Солнца.

Напоминаем, что «Ультима Туле» представляет собой наиболее отдаленный объект, когда-либо изученный земным зондом. Раньше считалось, что он состоит из двух соединенных друг с другом сфер, диаметр которых составляет 14 и 19 километров. Астрономы отмечали, что этот астероид мог сформироваться свыше четырех миллиардов лет назад.

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