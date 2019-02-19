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Новейшие ракеты-мишени «Фаворит-РМ» способны имитировать гиперзвуковое оружие

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В качестве имитации гиперзвукового оружия в России будут использоваться мишени «Фаворит-РМ». С помощью них зенитные установки С-400 и «Панцирь-С» научатся устранять подобную угрозу.

Данные системы впервые использовались в виде гиперзвуковых ракет в рамках испытаний, прошедших в декабре предыдущего года. Тестирование признали успешным, а потому уже в 2019 году они начнут поступать в различные полигоны противовоздушной обороны. «Фаворит-РМ» будет включать в себя пусковые установки, способные одновременно запустить до шестнадцати мишеней.

Запущенная ракета способна распознавать угрозы и реагировать на них, уклоняясь от столкновений с ними. На краткосрочный период времени она может развить скорость в размере 7000 километров в час, имитируя гиперзвуковое оружие. Ни один из западных аналогов не способен лететь на такой скорости.

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