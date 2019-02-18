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Нганну нокаутировал бывшего чемпиона UFC Веласкеса

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Франсис Нганну смог победить Кейна Веласкеса, бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в тяжелом весе, нокаутом.

Бой состоялся в ходе чемпионата UFC on ESPN 1. Он продлился менее тридцати секунд, так как Нганну смог отправить своего противника в нокаут всего одним прямым ударом. Скорее всего, он теперь станет новым претендентом на получение пояса чемпиона, который в настоящее время находится у Даниэля Кормье.

Веласкес на протяжении последних трех лет не участвовал в боях, поэтому его возвращение многие посчитали провальным. После поединка боец выступил с обращением к своим поклонникам. Он извинился перед ними и отметил, что был слишком расслаблен и невнимателен, поэтому поплатился за это нокаутом.

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