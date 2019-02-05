Некоторые высказанные Трампом цели все еще не достигнуты

Президент Дональд Трамп решил проигнорировать некоторые благородные цели, о которых он сообщил в прошлом году в своем выступлении, посвященном положению дел в Соединенных Штатах. Речь идет о его призыве к пересмотру иммиграционных законов и постройке «великой стены на южной границе США», а также о шагах по развитию инфраструктуры и принесению единства в Вашингтон. Однако ему все же удалось одержать победу в области законодательства, касающейся тюрем и пересмотра приговоров, и в предоставлении смертельно больным пациентам более широких возможностей лечения. Его обещание по новым торговым сделкам находится на стадии разработки.

Ниже будут описаны некоторые проблемы, о которых Трамп упомянул в своей речи от 30 января 2018 года, и результаты попыток решить их.

Пересмотр иммиграционной политики

ТРАМП: «В течение более 30 лет Вашингтон пытался, но не смог решить эту проблему. Нынешний Конгресс может оказаться тем самым органом, которому наконец-то удастся разобраться с данным вопросом».

РЕЗУЛЬТАТ: Сенат принял четыре законопроекта, связанных с иммиграцией, всего через несколько недель после выступления Трампа в рамках обращения «О положении страны» в январе 2018 года, но все четыре в итоге провалились.

Сенаторы обоснованно отвергли предложение, одобренное Трампом. Помимо оказания помощи «поколению мечтателей» в получении гражданства, президентская мера обеспечила бы полное финансирование стены за раз, а не растянула бы бюджет на 10 лет, как предлагалось ранее обеими партиями. Кроме того, законопроект Трампа не позволил бы законным иммигрантам помогать родителям, братьям и сестрам в получении американского гражданства, а также завершил визовую лотерею, направленную на то, чтобы в США приезжали более разнообразные иммигранты.

Белый дом лоббировал победу над основной альтернативой – компромиссного законопроекта, который предлагал возможность получения гражданства молодым иммигрантам, незаконно ввезенным в США в детстве, а также выделение 25 миллиардов долларов в целевой фонд обеспечения безопасности американских границ в течение 10 лет.

Несколько месяцев спустя возглавляемая республиканцами палата решительно отклонила далеко идущий закон об иммиграции, а почти половина республиканцев выступила против этой меры. Теперь же, когда демократы контролируют палату, правительство пережило свое самое длительное закрытие из-за отказа президента подписать меры по расходам, которые не включали выделение денег на постройку стены. В Конгрессе продолжаются переговоры по безопасности границ и, если не будет заключено соглашение, то 15 февраля правительство вновь может на время прекратить свою работу.

Смена тона

ТРАМП: «Сегодня вечером я призываю всех нас отложить в сторону наши разногласия, найти общий язык и наконец-то прийти к единству, необходимому нам, чтобы улучшить жизнь людей, которые избрали нас».

РЕЗУЛЬТАТ: 35-дневное прекращение работы правительства. Разумеется, ни о каком единстве здесь речи не идет. А комментарии критиков о Трампе зачастую оказываются очень жесткими. К примеру, Рашида Тлейб, новый член палаты представителей, сказала своим сторонникам после произнесения клятвы, что законодатели будут делать все возможное, чтобы привлечь Трампа к ответственности, описывая при этом президента вульгарными словами.

Варианты помощи для неизлечимо больных пациентов

ТРАМП: «Смертельно больным людям не нужно выезжать из страны, чтобы искать лекарство – я хочу дать им шанс прямо здесь, дома. Настало время, чтобы Конгресс дал этим замечательным американцам «право выбора».

РЕЗУЛЬТАТ: Конгресс принял данное законодательство, а Трамп подписал его в мае. Законопроект помогает людям, страдающим от смертельных заболеваний, получить доступ к экспериментальным методам лечения. Сторонники заявили, что это даст пациентам «надежду на излечение». Противники, в том числе некоторые группы пациентов и демократы, заявили, что президент лишь подкупает отчаявшихся пациентов ложной надеждой и неэффективными препаратами.

Цены на отпускаемые по рецепту лекарства

ТРАМП: «Одним из моих главных приоритетов является снижение цен на отпускаемые по рецепту лекарства. Во многих других странах эти препараты стоят гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах. Вот почему я поручил моей администрации сделать устранение этой несправедливости одним из наших главных приоритетов. Цены обязательно снизятся».

РЕЗУЛЬТАТ: Бюро статистики труда сообщило, что цены на корзину фирменных и непатентованных лекарств, отслеживанием которых оно занимается, упали на 0,6 процента в прошлом году. Тем не менее, анализ Associated Press, проведенный исключительно по фирменным лекарственным средствам в течение первых семи месяцев 2018 года, показал 96 повышений цен на каждое снижение стоимости. Законодатели обеих партий объявили, что решение проблемы высокой стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, является приоритетной задачей для нового Конгресса.

Переговоры по новым торговым сделкам

ТРАМП: «Мы будем работать над исправлением плохих торговых сделок, и договариваться о заключении новых».

РЕЗУЛЬТАТ: Администрация пересмотрела условия Североамериканского соглашения о свободной торговле, что должно положительно сказаться на работниках автомобильной индустрии и фермерах молочной промышленности, однако сделка требует одобрения Конгресса. Трамп заставил Южную Корею согласится переписать торговую сделку 2012 года, в которой Сеул принял квоты на экспорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, а также скромно открыл автомобильный рынок Южной Кореи для автопроизводителей США. Усилия Трампа по восстановлению торговли с Китаем привели к тому, что обе страны увеличили тарифы, которые платят импортеры. Переговоры продолжаются, и США намерены повысить тарифы на дополнительный импорт из Китая в марте на сумму в 200 миллиардов долларов, если им не удастся достичь соглашения.