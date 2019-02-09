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НАУКА

Найден новый метод улучшения качества инфракрасной визуализации

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категория: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, Эксклюзив

Новый метод, разработанный Маниже Разеги из Northwestern Engineering, значительно уменьшил тип искажения изображения, вызываемого наличием спектральных перекрестных помех между двухдиапазонными длинноволновыми фотодетекторами.

Данная работа позволяет создать совершенно новое поколение высокоспектрально-контрастных устройств инфракрасной визуализации, которые можно будет использовать в медицине, обороне, планетологии и сохранении произведений искусства.

«Двухдиапазонные фотодетекторы могут предложить массу преимуществ в области инфракрасной визуализации, в том числе создание высококачественных изображений и получение большего количества данных для алгоритмов их обработки. Однако производительность данных устройств может быть ограничена спектральными перекрестными помехами между двумя каналами, что приводит к посредственному спектральному контрасту и не позволяет технологии инфракрасных камер достичь своего истинного потенциала», – отметила Разеги, профессор электротехники и вычислительной техники в Школе инженерных и прикладных наук им. Роберта Маккормика.

Недавно в журнале IEEE Journal of Quantum Electronics была опубликована статья с изложением ее работы под названием «Подавление спектральных помех в двухдиапазонных длинноволновых инфракрасных фотодетекторах с помощью монолитно-интегрированных распределенных брэгговских отражателей с воздушным зазором».

Двухдиапазонная визуализация позволяет видеть объекты в каналах с несколькими длинами волн через одну инфракрасную камеру. Например, использование двухдиапазонного обнаружения в камерах ночного видения может помочь их владельцу лучше различать движущиеся цели и объекты, расположенные на заднем плане.

Спектральные перекрестные помехи – это тип искажения, которое возникает, когда часть света из канала с одной длиной волны поглощается вторым каналом. Решить проблему оказывается труднее, поскольку волны обнаружения становятся еще длиннее.

Чтобы подавить это искажение, Разеги и ее группа в Центре квантовых устройств разработали новую версию распределенного брэгговского отражателя (РБО) – хорошо преломляющего слоистого материала, размещенного между каналами, разделяющими две волны с разной длиной.

В то время как РБО широко используются в качестве оптических фильтров для отражения целевых длин волн, команда Разеги смогла первой адаптировать данную структуру для разделения двух каналов в сверхрешеточном фотодетекторе с антимонидным типом II – важном элементе камер ночного видения, которые исследователи ранее изучали.

Чтобы проверить свою конструкцию, команда сравнила уровни квантовой эффективности двух длинноволновых инфракрасных фотодетекторов с воздушным зазором РБО и без него. Они обнаружили, что при использовании РБО спектральные перекрестные помехи значительно уменьшаются. Результаты были подтверждены с применением теоретических расчетов и численного моделирования.

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