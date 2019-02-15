NASA скоро вернется на Луну и возьмется за ее освоение

НАСА ускоряет планы по возвращению американцев на Луну. К тому же теперь космическое агентство США заявляет, что останется там надолго.

Джим Брайденстайн, директор НАСА, сообщил журналистам в четверг, что агентство ускорит планы по возвращению на Луну, получив поддержку президента Дональда Трампа и используя частные компании.

«Важно, чтобы мы вернулись на Луну как можно быстрее», – отметил Брайденстайн на встрече с представителями прессы, прошедшей в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. Он выразил надежду, что американские астронавты вернутся туда уже к 2028 году.

«На этот раз, когда мы отправимся на естественный спутник Земли, мы планируем заняться его освоением. Мы не собираемся просто оставить на нем флаги и следы, а затем вернуться домой и не вспоминать о Луне в течение следующих 50 лет», – добавил глава агентства.

«Мы пойдем по иному пути, если сравнивать наш метод с лунными программами других стран. Наш способ отличается стабильностью, чтобы нам удалось постоянно возвращаться на спутник вместе с людьми».

Последним человеком, который был на Луне, являлся Юджин Сернан, побывавшей на ней в декабре 1972 года в рамках миссии Аполлон-17.

Прежде чем люди снова смогут ступить на лунную поверхность, НАСА планирует высадить на ней беспилотный аппарат к 2024 году. Уже сейчас оно готово принимать заявки из частного сектора на создание зонда.

Крайний срок подачи заявок – 25 марта. Первый отбор назначен на май. Это очень сжатые сроки для агентства, чьи прошлые проекты нередко отставали от графика на несколько лет и на миллиарды долларов превышали запланированные бюджеты.

«Если бы все зависело только от нас, то мы бы хотели полететь уже в этом календарном году. Нам действительно хочется ускорить темп работы», – заявил Томас Зурбухен, помощник директора Управления научных миссий НАСА. Однако он признал, что подобный сценарий сейчас невозможен.

Ускоренные планы НАСА конкретизируют Директиву по космической политике, подписанную Трампом в декабре 2017 года, предусматривающую возвращение США на Луну перед реализацией пилотируемой миссии на Марс, которая, возможно, произойдет в 2030-х годах.

НАСА планирует построить небольшую космическую станцию, получившую название Gateway, на орбите Луны к 2026 году. Она будет служить промежуточной точкой для полетов на поверхность Луны, но не получит постоянного экипажа, как Международная космическая станция (МКС).

Как и в случае с МКС, НАСА будет стремиться к привлечению в проект других стран, которые могут предоставить ряд необходимых элементов, таких как модули для лунной станции или транспортные средства, позволяющие приземляться на поверхность других космических объектов.

«Мы хотим, чтобы многочисленные поставщики конкурировали друг с другом по стоимости и инновациям», – сообщил Брайденстайн.

Перед осуществлением этой пилотируемой миссии НАСА также планирует отправить научное оборудование и другие технологические инструменты на Луну в 2020 году или даже до конца текущего года.

«Мы нацелены на увеличение скорости», – отметил Зурбухен. «Мы не ожидаем, что каждый из этих запусков или каждая посадка будут успешными. Мы сильно рискуем, но этот риск оправдан».