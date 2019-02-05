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Астрономия

NASA опубликовало анимацию вращения гигантского шторма на Юпитере

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категория: Астрономия, КОСМОС

В Сети специалистами NASA была размещена уникальная анимация огромной бури на Юпитере. Она состоит из нескольких фотокадров, которые были сделаны зондом Juno в конце предыдущего года.

Сотрудники космического агентства отмечают, что данная буря произошла в Южном полушарии крупнейшей планеты Солнечной системы. Площадь шторма составила почти 8 000 квадратных километров, то есть он бы занял большую часть Земли. В отличие от обычных штормов, он крутился против часовой стрелки. Подобное явление нередко наблюдают в районе Большого красного пятна.NASA опубликовало анимацию вращения гигантского шторма на Юпитере

Juno вел наблюдение за этой природной стихией в течение 60-70 минут. Он находился всего в 55 тысячах километров от поверхности газового гиганта. Ученые продолжают изучать бури на Юпитере, пытаясь определить все их свойства.

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